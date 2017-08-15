أبرز ملامح مدينة الفيصلية - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

وافق مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على البرنامج التنفيذي لمشروع الفيصلية، الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتبلغ مساحته 2450 كلم2.

وخلال الاجتماع الرابع لمجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الذي عقد في مقر الإمارة بجدة اليوم الثلاثاء بحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ووزير المالية محمد الجدعان وأمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف، تم استعراض الخطط التنفيذية لمشروع الفيصلية ومقترح إنشاء إدارة مستقلة في أمانة الهيئة تختص بإدارة تنفيذ المشروع والإشراف عليه، يكون ارتباطها المباشر بالأمين العام للهيئة كمرحلة انتقالية لحين تأسيس كيان مستقل بالمشروع بناء على توصيات اللجنة التأسيسية.

واستعرض الاجتماع الموقف العام لمشاريع المشاعر المقدسة والتي ستكون جاهزة لموسم حج العام الحالي، وهي مشروع تظليل منحدر الصعود إلى محطة قطار المشاعر المقدسة (منى 3 الجمرات ) ، وتظليل منحدرات الصعود والنزول لمحطتي قطار المشاعر المقدسة (منى 1 ، 2 ) ، وإنشاء مجمعات دورات مياه بمشعر منى وعلى الطريق المظلل بين الساحة الغربية لجسر الجمرات وأنفاق طريق الملك عبدالعزيز للمشاة (محبس الجن)، وإنشاء مجمعات دورات مياه بمشعر مزدلفة ، وإنشاء مجمعات دورات مياه بمشعر عرفات وعلى ممرات المشاة بين مشعري عرفات ومزدلفة ، واستكمال أعمال محطة معالجة مخلفات الذبح بالمعيصم ، وأعمال توريد وتركيب عدد 8 طاحنات بالمجزرة الحديثة وتنفيذ خطوط التغذية إلى خزانات محطة المعالجة ، وتغيير ألوان دهانات دورات المياه الحديثة بالمشاعر المقدسة ، و إنشاء سلم خرساني للمشاة في الجهة الشمالية من جبل الرحمة مع برج للمراقبة الأمنية ، وتغذية المياه لمحطة قطار المشاعر (منى 3) الجمرات من خزان ربوة الخيف ، كذلك مشروع تهيئة البنية التحتية حول محطات قطار المشاعر المقدسة بمشعري عرفات و مزدلفة .

وتطرق الاجتماع إلى مشروعات استكمال غرفة مضخات السيول بمحطة قطار المشاعر المقدسة منى 3 (الجمرات)، ومشروع تلطيف الجو بالرذاذ في ساحات منشأة الجمرات، وتركيب حواجز وأسوار وحماية وتحسين منحدرات للمشاة بعرفات ومزدلفة ومنى، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة تليفزيونية من الداخل والخارج بمسجد نمرة مع غرفة للتحكم مع توصيلها بغرفة القيادة والسيطرة بالمسجد، وتظليل منحدر المشاة الصاعد من العزيزية إلى الدور الثاني لمنشأة الجمرات ، إضافة لمشروع تظليل منحدر المشاة النازل من الدور الثاني لمنشأة الجمرات إلى العزيزية .

واستعرض الاجتماع مشاريع تطوير النقل الترددي بالمشاعر المقدسة بتعاون بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وزارة الحج والعمرة ، ومن بينها فصل حركة المشاة حول جبل الرحمة عن موقع بعض المخيمات بعرفات، وإنشاء دورات مياه وتنفيذ بوابات وسياجات ومحطات إركاب بمواقع نزول حجاج تركيا بعرفات شرق وادي عرنة، وتسهيل دخول وخروج الحافلات في بعض المصاطب العلوية بعرفات ، وإنشاء جسر للمشاة قرب مستشفى منى الوادي ، كذلك إنشاء جسور لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات في مزدلفة .

ونافش الاجتماع مشاريع التشغيل والصيانة في المشاعر والتي تشمل صيانة وتشغيل منشأة الجمرات ، وصيانة وتشغيل قطار المشاعر المقدسة، وتشغيل ونظافة مجمعات دورات المياه الجديدة بالمشاعر المقدسة في موسم حج 1438هـ .

وبلغ عدد المشاريع التنفيذية العاجلة بالمشاعر المقدسة 18 مشروعا، فيما بلغ مشاريع الصيانة والتشغيل 4 مشاريع ، و11 مشروعا للتوريد والخدمات الهندسية والاستشارية للمشاريع الجاري تنفيذها بالمشاعر المقدسة.

واستعرض الاجتماع موجزًا عن مشاركة الهيئة ومبادراتها في برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030 ، كما اتخذ المجلس عددا من القرارات والتوصيات حيال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.