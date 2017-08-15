ثنائي الاتحاد جاهزان لمواجهة الفيحاء بعد التعافي من الإصابة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

شارك التونسي أحمد العكايشي والمدافع أحمد عسيري بفاعلية كبيرة في التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بعد التحسن الكبير الذي طرأ على حالة إصابتيهما التي عانيا منها مؤخرًا، ليتغيبا عن المشاركة مع الفريق في دورة تبوك الودية ولقاء الباطن الدوري الماضي.

كما واصل التشيلي فيلانويفا وعبدالرحمن الغامدي، برامجهم التأهيلية، تمهيدا لضمهم للتدريبات الجماعية في غضون الأيام القليلة المقبلة وتجهيزهم لمواجهة الفيحاء السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين.

ومن المقرر أن يحل الاتحاد ضيفًا على الفيحاء في الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين على استاد الملك سلمان بالمجمعة يوم السبت المقبل.