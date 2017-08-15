الإعلام العماني يهاجم المدير الفني للهلال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

شن الإعلام العماني، هجومًا حادًا على المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الأرجنتيني رامون دياز، بسبب استبعاده لحارس مرمى المنتخب العماني علي الحبسي من قائمة الفريق الآسيوية.

وفضل دياز الرباعي الأجنبي ماتياس بريتوس، عمر خريبين، نيكولاس ميليسي، وكارلوس ادواردو في قائمة الفريق الآسيوية.

وذكرت صحيفة الرؤية العمانية: ” لا يمكن -ومستحيل وإطلاقا- بعالم الاحتراف أنْ يقبل المنطق ما يفعله مدرب نادي الهلال السعودي الأرجوياني دياز حول خياراته محليًّا وآسيويًّا ضد النجم علي الحبسي؛ فالجميع يعلم إصراره على التعاقد مع حارس مرمى مُتكمِّن، فلماذا اتجهت بوصلة خياراته بمجرد التعاقد مع ماتياس ” .

وتابعت: ” دياز يعلم تماماً أنَّ إدارة الهلال السعودي قد تعاقدتْ مع الحبسي من أجل الآسيوية لا غير؛ مما كلف خزينة النادي أموالا طائلة، وهذا ماوضع مجلس الإدارة في موقف صعب جدًّا أمام الجماهير حينما اشتاطت غضباً بمجرد استبعاد الحبسي من القائمة الآسيوية. فإذا كان دياز ليس بحاجة للحبسي، فلماذا لا تذهب هذه الأموال إلى لاعبين بجودة أكبر في خط الدفاع على أقل تقدير؛ حيث حاجة الفريق لهذا المركز واضحة بأول مباراة لعبها بدوري جميل ضد الفيحاء؟! وهل قرار استبعاده من القائمة الآسيوية يؤكد أن المدرب غير واثق بقدرات فريقه؟ وهل ينتظر دياز قرارًا من مجلس الإدارة يُجبره على ضم الحبسي ويريد من خلال هذا القرار افتعال مشكلة يضمن أسبابا مسبقة في حالة خروجه من مباراة فريقه ضد العين الإماراتي؟ ” .

وأكملت: ” الجميع يعلم احترافية الأمير نواف رئيس النادي في عدم التدخل في الشؤون الفنية للمدرب، ولكن مثل هذه القرارات لا يُمكن أن يتقبلها المنطق إطلاقاً، آسيا قريبة من أي وقت مضى، ولا مجال للقرارات البطولية ” .

وكتبت صحيفة الشبيبة العمانية: ” حالة من الغضب في الوسط الرياضي بعد استبعاد دياز للحبسي ” .

وأضافت: ” إدارة الهلال تعلم بأن ناديه السابق ريدينغ قد زاد من قيمته وأضاف له موسم ثالث في عقدة من أجل أن يستمر ولا يذهب لآسيا، فهل سيتخلى علي عن كل ذلك من أجل أن يبقى احتياطيا للمعيوف ” .