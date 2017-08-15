العثور على جثة شاب متوفى في نفود الدهناء - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وُجدت جثة أحد المفقودين في نفود الدهناء وقد توفي من شدة الحرارة والعطش بعد دخوله هو وصديقه الصحراء صباح اليوم، واتصل أحدهما بذويه يستنجد وقال لهم بأنهما عالقان في الرمال ولا يوجد معهما ماء وانقطع الاتصال بعدها.

وطلبت جهات الإنقاذ دعما من جمعية عون للبحث والإنقاذ بعد وصول بلاغ يفيد بفقد شابين في العقد الثالث من العمر شرق الرياض في نفود الدهناء.

وبعد جمع البيانات من بلاغ شرطة وإحداثيات باشر أعضاء الجمعية بشكل سريع لحرج الحالة وشدة الحر وطول وقت الفقد وشارك 26 عضوا وثلاث طائرات شراعية لمساندة الجهات المختصة وذوي المفقود.

وتم العثور على سيارة المفقودين وجثة أحدهما متوفى رحمه الله، من قبل ذويه وجار البحث عن الآخر، وتقدم الجمعية العزاء لذوي المتوفى وتدعو المواطنين لاتخاذ إجراءات السلامة والحذر من الصحراء بهذه الأجواء الحارة وعدم الدخول للطرق الصحراوية بدون عمل الاحتياطات اللازمة.