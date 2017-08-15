بالفيديو.. ممثل شاب يٌذهل جمهوره بموهبته الغنائية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان المصري الشاب رامز أمير بموهبته الغنائية، مقطع فيديو قصير له أثناء غنائه بطرقة حزينة ، عبر انستجرام ما اثار اعجاب مٌحبيه الذين اشادوا بموهبته الغنائية .

وعلق الفنان الشاب على الفيديو قائلا : ” في الطريق للبيت ” ، وتفاعل الجمهور بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بنبرة صوته، مشددين على انه يتمتع بصوت جميل يمكن ان يساعده في التمثيل.

يذكر أن آخر أعمال أمير، هو مسلسل ” كفر دلهاب ” ، الذي عرض ضمن موسم رمضان 2017، والمسلسل من بطولة يوسف الشريف وروجينا.