⁠⁠⁠⁠⁠" الصحة " حالة وفاة وإصابة بـ " كورونا " في المدينة وبلجرشي - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس ” كورونا ” في المدينة المنورة ورصد حالة وفاة في بلجرشي بمنطقة الباحة فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء من الحالات المصابة بالفيروس في جدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت ” الوزارة ” حالة الإصابة لوافد يبلغ من العمر 67 عاماً وهو من الحالات المخالطة الغير مباشرة للإبل وظهرت عليه أعراض مرضية وأدخل مستشفى حكوميا في المدينة المنورة ومازالت حالته مستقرة.

وأضافت: حالة الوفاة لمواطن يبلغ من العمر 89 عاماً أُدخل مستشفى حكوميا في بلجرشي بمنطقة الباحة وهو من الحالات المسجلة سابقا كما أنه مصاب بأمراض أخرى.