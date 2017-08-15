مجموعة آسيوية تختطف مقيم وتطلب فديه 3 آلاف بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اختطفت مجموعة آسيوية، مقيم من بني جلدته في موقع غير معلوم، والمساومة بمبلغ مالي وقدرة ” 3000 ” ريال سعودي حيال تسليمه المحتجز.

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز العمليات الأمنية الموحد ” 911 ” ، تلقى بلاغ مقيم من الجنسية الآسيوية يدعي خطف واحتجاز مقيم من بني جلدته في موقع غير معلوم ، والمساومة بمبلغ مالي وقدرة ” 3000 ” ريال سعودي حيال تسليمه المحتجز.

وعقب جمع المعلومات الأمنية والتحريات السرية اللازمة، فقد تمكنت الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة، تم العثور على المحتجز والتمكن بفضل الله وتوفيقه من ضبط صاحب الموقع ومعه مجموعة من الجنسية الآسيوية، تم التحفظ عليهم وتسليمهم لجهة الاختصاص لإكمال اللازم تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة .