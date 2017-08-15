الشيخ صالح المغامسي يزور جمعية البر الخيرية ويشيد بأعمالها - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

زار، اليوم الثاثاء، الشيخ صالح المغامسي جمعية البر الخيرية ببني حرير وبني عدوان، يرافقه الدكتور راشد العدواني.

وكان في استقبالهما رئيس مركز بني حرير وبني عدوان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله العدواني، ونائب رئيس مجلس الإدارة، محمد بن سعد، وعدد من الموظفين.

واطلع المغامسي خلال الزيارة على مرافق الجمعية واستمع إلى شرح مفصل عن أنشطة الجمعية وما تقوم به من خدمات، وأشاد بجهود الجمعية والقائمين بها، داعيا أهل الخير لدعم هذه الجمعيات الخيرية لتؤدي الدور المطلوب منها.