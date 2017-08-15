تعليم الليث يتابع استعدادات انطلاق العام الدارسي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رأس المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الليث الدكتور علي بن محمد السوادي اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى الاجتماع الدوري للجنة الاستعداد المركزية لمتابعة مستوى الإنجاز في الخطط والبرامج المعدة لبرنامج الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ ، بحضور أعضاء وعضوات لجنة الاستعداد المركزية.

وأوضح أمين اللجنة عبدالعزيز البدواني أن الاجتماع ناقش ما أنجز من برامج ومشروعات وتجهيزات للعام الدراسي المقبل، وعرض المؤشرات العامة للاستعداد ومستوى الجاهزية ونسب الإنجاز، كما استعرض مستوى تنفيذ خطط الأقسام المعنية ببرنامج الاستعداد والتقارير المقدمة حول مجريات سير البرامج المنفذة لكل قسم، ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها .

وأهاب المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي من جانبه بأهمية الحرص على تحقيق بداية جادة للعام الدراسي، مؤكداً أهمية الرفع من نسب جاهزية الاستعداد وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان بداية جادة وناجحة للميدان، والانتهاء من أعمال الصيانة والترميم والتأهيل قبل بداية العام الدراسي، وتوفير متطلبات مكاتب التعليم الجديدة وتحديد الاحتياج الإشرافي لها والرفع به للجنة التشكيلات الإشرافية، والعمل على توفير متطلبات المدارس والروضات الجديدة، وتهيئتها بكافة الكوادر البشرية، والأدوات والتجهيزات اللازمة كالمقاعد والطاولات والسبورات والمقررات الدراسية، وصرف الميزانية التشغيلية.

وحث السوادي قادة وقائدات المدارس على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات اعتباراً من اليوم الأول للدراسة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالإعداد المتميز لبرنامج التطوير المهني لقدرات المعلمين والمعلمات والدورات التدريبية التي ستنفذ مع أسبوع عودة المعلمين والمعلمات، وتفعيل أسبوع التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات، واستكمال تسجيلهم في برنامج نور .