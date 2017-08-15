الجنايات الدولية تأمر بتوقيف " قائد الإعدامات " الليبي - صحيفة صدى الالكترونية

لاهاي(صدى):

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أمرا بالقبض على النقيب في القوات الخاصة ” الصاعقة ” التابعة للجيش الليبي محمود الورفلي، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم قتل.

وأكدت المحكمة في مذكرة التوقيف، أن الورفلي ارتكب بنفسه وأمر بارتكاب جريمة القتل باعتبارها جريمة حرب، في سياق سبع حوادث شملت 33 شخصا ووقعت في الفترة الممتدة ما بين الثالث من يونيو 2016 أو ما قبله و17 يوليو 2017 أو ما يقاربه، وذلك في بنغازي أو في مناطق محيطة بها في ليبيا.

واشتهر النقيب محمود الورفلي الذي أصبح يلقب بـ قائد الإعدامات بعد قيامه إما بإعدام أو الإشراف على إعدام عشرات من العناصر التابعة لتنظيم داعش رميا بالرصاص، وانتشرت في هذا السياق عدة مقاطع فيديو توثق عملية الإعدام، آخرها مقطع فيديو لإعدام 20 داعشيا الشهر الماضي، حيث اتهمه البعض بارتكاب جرائم، لأنه غير مخوّل بتنفيذ حكم الإعدام في أي كان خارج الأطر القانونية ودون محاكمة، في حين دافع البعض الآخر عما قام به معتبرين أنها ردة فعل مشروعة ضد عناصر إرهابية أجرمت في حق الليبيين.

وردا على قرار التوقيف الذي صدر بحقه قال الورفلي في تدوينة له على صفحته بفيسبوك ” عندما يتعرض أمن بلادي لخطر لا تحدثني عن حقوق الإنسان ” .