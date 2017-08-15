بالصور.. انطلاق مناورات تمريني العلم الأخضر والأحمر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

انطلقت مناورات تمريني العلم الأخضر والأحمر لعام 2017 م المشتركة بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الأمريكية المتحدة بكامل أطقمها من الطيارين والفنين والمساندين، وذلك في الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح الرائد الطيار عطا الله بن حميد العصيمي أن بداية هذا التمرين يهدف إلى تطوير مهارات الأطقم الجوية في مهام المساندة وخلق سيناريو يحاكي تحركات القوات السطحية في ميادين افتراضية في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية بمسانده القوات البرية الأمريكية والتدريب في مهام العمليات المشتركة.

من جهة أخرى أبان النقيب الطيار أحمد بن حسن الحارثي أن تمرين العلم الأخضر يقام في نفس الوقت مع تمرين العلم الأحمر مع القوات الأمريكية والقوات الصديقة وهو عباره عن عشرات الطلعات الجوية لمهام جو أرض تنفذ مع الجانب الأمريكي والقوات الصديقة ومع الموجهين المقاتلات في الأرض.

يذكر أن هذا التمرين جرى الاعداد له مسبقا بجاهزية تامة لمعرفة مدى اهتمام الطيارين لهذه المهمة والاستعداد الكامل لكسب المهارات العالية والقتالية بكل فن واحتراف.