إعدام وصلب مغتصب الطفلة اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

نفذت السلطات اليمنية حكماً بالأعدام علنا في مغتصب أطفال بإطلاق الرصاص عليه ووضع جثته على رافعة.

وأدين الشاب ” حسين الساكت ” 22 عاماً باغتصاب وقتل الطفلة ” صفاء المطيري ” البالغة من العمر 5 سنوات، بعد خطفها وتجمع السكان في ميدان التحرير في العاصمة صنعاء، ليشهدوا إعدامه وفقا لصحيفة ” إكسبريس ” البريطانية اليوم الثلاثاء .

وقال القاضي راجح عزالدين، الذي حضر الإعدام، إنه تقرر لاحقا دفن جثة الطفلة وقبيل تنفيذ الحكم علنا، قيد ضباط يدي المتهم خلف ظهره، وأرقدوه على غطاء أحمر اللون، ثم أطلقوا النار عليه 5 مرات من الخلف صوب قلبه، فقضى على الفور ثم وضع جثمان المتهم على رافعة وسط المدينة بعد أن حاول بعض السكان اختطاف الجثة.