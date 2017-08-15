ملابس فرانك ريبيري تثير الجدل على التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أثار الفرنسي فرانك ريبيري الجدل خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة فك رباط الحكم السيدة لمباراة بايرن ميونخ في كأس ألمانيا.

وداعب لاعب بايرن ميونخ “الحكمة” بفك رباط حذائها ،ما جعله حديث الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ولفت ريبيري الانتباه مجددًا بعدما ظهر بملابس صفراء غريبة للغاية.

وشبه حساب بايرن ميونخ الألماني الرسمي ملابس بايرن ميونخ بالشخصية الكوميدية آلي جي وغرد حساب بايرن ميونخ.. أيهما أفضل ريبيري أم آلي جي؟

وفي هذا الصدد تداول مغردون بكثافة صورًا لريبيري بملابسه الصفراء ،وسط تعليقات ساخرة من لاعب المنتخب الفرنسي السابق.