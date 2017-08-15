الديون تمنع الاتحاد من المشاركة آسيويا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

لن يكون الاتحاد عملاق آسيا له وجود في الخارطة الآسيوية، للعام الثاني على التوالي، بسبب التعثر المالي، وعدم الإيفاء بتسديد الديون التي أثقلت كاهله.

من جانبه أكد حمد العريفي رئيس نادي هجر في تصريحات خاصة أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي اعتذرت رسمياً عبر اتصال من محامي نادي العميد أيمن العوض عن عدم تمكنهم من سداد أي جزء من مبلغ الـ 14 مليوناً ونصف المليون، واجبة السداد على الاتحاد للنادي الهجراوي من قيمة انتقال الثلاثي (البراهيم و الخراع والناظري) للاتحاد قبل موسمين، حيث وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود بعد عرض الاتحاد تسديد مليونين فقط وجدولة باقي المبلغ وعرض هجر تسديد نصف المبلغ وجدولة الباقي.

وأضاف أنهم بصدد رفع خطاب رسمي إلى لجنة الانضباط لمطالبتهم بكامل مستحقاتهم على الاتحاديين، بناءً على المادة 85 من لائحة الانضباط وانهم لن يتهاونوا في حقوق النادي، خاصةً وأنهم تعاونوا كثيراً في أوقات سابقة مع إدارات الاتحاد ولكنهم لم يحصلوا على حقوقهم.

يذكر أن عدم تسديد الاتحاد لديون هجر يعني مضاعفة احتمالات عدم حصوله على الرخصة الآسيوية لتراكم الديون عليه، وبالتالي عدم مشاركته في دوري أبطال آسيا.