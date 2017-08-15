فهد المولد يعتذر للجهاز الفني - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

في مبادرة طيبة منه قدّم فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اعتذارَه للجهاز الفني بقيادة التشيلي سييرا، عما بدر منه يوم الأحد الماضي، واعداً إياه بعدم تكرار مثل هذه الأمور.

وغاب المولد عن مران الاتحاد يوم الأحد الماضي، دون إذن مسبق من الجهاز الفني أو الإداري، مع عدم تقديم عذر للغياب؛ مما دفع إدارة العميد لمعاقبة اللاعب، وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، خصم 50% من الراتب الشهري لفهد المولد، وفق اللوائح الداخلية للنمور، بسبب الغياب دون إذن.

وفي هذا الصدد أشارت بعض التقارير إلى أن فهد المولد سافر إلى العاصمة المصرية القاهرة، دون علم من قبل إدارة الاتحاد، وهو الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه العميد حتى الآن.

يشار إلى أن الاتحاد تعرض لخسارة قاسية، في افتتاح مشواره بالدوري بموسمه الجديد 2017-2018، بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الباطن، مما تسبب في حالة استياء لدى جماهير العميد.