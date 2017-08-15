خدمة جديدة من " واتساب " تجعل هاتفك محفظة نقود - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت شركة واتساب الشهيرة، عن تطبيق جديد تسعى لإضافته لخدمتها المتاحة في الهواتف الذكية، وهي تحويل الأموال من شخص إلى آخر، وذلك عبر التحديث القادم للتطبيق.

وتعكف الشركة المالكة للتطبيق الإلكتروني في الوقت الحالي على اختبار التقنيات المستخدمة لتنفيذ خدمة نقل الأموال من شخص إلى آخر، بحسب صحيفة التليغراف البريطانية.

وأسس واتساب نسخة تجريبية من الخدمة تحتوي على التقنية الجديدة، والتي تسمح للمستخدمين بدفع أموالهم من خلال نقلها على حسابات أخرى بواسطة البنك، وهو الأمر الذي قد يمثل طفرة جديدة في استخدامات تطبيق الدردشة الأشهر عالميًا.

ويعتمد التحديث الجديد لـ واتساب على اتصال مباشر مع خدمة UPI الخاصة بنقل الأموال من البنوك، لتكون إضافة جديدة لمزايا تطبيقها في أيدي المستخدمين البالغ عددهم مليار شخص يوميًا.