بلدية الدرب تغلق مطاعم ومحلات مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

في ضربة قوية من أجل تشديد الرقابة الصارمة، أغلقت الفرق الرقابية في بلدية الدرب ممثلة بقسم صحة البيئه مطعمًا ومقهى للولائم لممارسة النشاط دون رخصة ووجود 3 عمال دون شهادات صحية، وكذلك تدني مستوى النظافة العامة وتدني نظافة الثلاجات في عدد من المحلات، كما تم مصادرة الأواني والمعدات غير صالحة لإعداد الطعام.

من جانبه قال رئيس بلدية الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي إن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، معلنًا استمرار الجولات والحملات التفتيشية الرقابية على المحلات، مشدداً في الوقت ذاته على المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية إبلاغها عن وجود أي ملاحظات وذلك بالاتصال على الرقم الموحد للشكاوى ٩٤٠ أو إرسال رسالة على واتس البلدية رقم (٠٥٣٧١٩٢٠٥٤)