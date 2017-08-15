صورة طريفة لكورتني كاردشيان مع جمل في الأهرامات - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كورتنى كاردشيان ، اعجاب المئات من المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها صورة جديدة لها فى منطقة الأهرامات في مصر على ” إنستجرام “.

واختارت كورتنى أن تلتقط هذه المرة صورة طريفة مع الجمل فى الأهرامات، لتظهر بشكل وكأنها تقبله، كما نشرت صورة أخرى لصديقها وهو يمتطى الحصان ويجرى به فى منطقة الأهرامات.

وكانت قد اختارت كورتنى كاردشيان، أن تستمتع بوقتها فى الساحل الشمالى، وذلك فى أول زيارة لها، حيث وصلت شقيقة النجمة كيم كاردشيان إلى مصر يوم الأحد بصحبة صديقها الملاكم يونس بن ديجما، إضافة إلى عدد من أصدقائها على رأسهم صديقها المقرب سايمون هاك.