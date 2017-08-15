أمير الباحة يتسلم تقريراً مفصلاً عن منجزات اللجنة العقارية بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريراً مفصلاً عن انجازات اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة عن الفترة الماضية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة ، يتقدمهم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة سعيد بن سعيد الغامدي ، ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة يحي بن محمد أبو راس.

واستمع سمو أمير الباحة خلال اللقاء إلى شرح من نائب رئيس المجلس عن مهام اللجنة العقارية بالغرفة والدور الذي تقوم به لجذب المستثمرين للاستثمار في المنطقة ، فيما استعرض رئيس اللجنة العقارية يحي أبو راس ما تضمنه التقرير عن انجازات وما نفذته اللجنة من دورات وبرامج لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في المنطقة .

ونوه سموه بما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال ، مؤكداً سموه على أهمية الدور الحيوي للجنة في إيجاد وخلق فرصه استثمارية وجذب الاستثمارات بما يسهم في دعم التنمية بالمنطقة ، مشيراً سموه إلى ضرورة التواصل مع الإدارات المعنية لتذليل كل الصعوبات التي تعترض أعمال اللجنة لإيجاد واستثمار المواقع الاستثمارية ودفعها لرجال الأعمال .

من جانبه عبر رئيس اللجنة يحيى أبو راس عن شكره لسمو أمير الباحة على اهتمامه وتوجيهاته السديدة، التي من شأنها تحفيز العمل باللجنة للإسهام في إيجاد الاستثمارات الناجحة بالمنطقة ، مؤكداً حرص جميع الأعضاء على بذل كل الجهود لخدمة المنطقة وتنميتها.

وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية لسموه مع أعضاء اللجنة بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومساعد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بامارة منطقة الباحة عبدالله علي الغامدي .