فلكي : أول موسم سهيل الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والباحث الفلكي المعروف الدكتور خالد الزعاق أن يوم الأحد القادم يعتبر أول موسم سهيل.

وأوضح الزعاق أن رموش سهيل تطل بأعناقها الآن من شرفات الأفق، وبعد خمسة أيام سيتحرر من حمرة شعاع الشمس ويولد من ثناياها فيقر بعين الناس سعدا أن سهيلا بدا لهم .

وتابع أنه يشاهد الآن نجم يشبه سهيل فيظن البعض انه سهيل فيحلف أنه رآه ولذلك يسمى بـ ” المحلف ” ، لكن بعد أيام سيظهر سهيل الحقيقي، ويقال حينذاك ” سهيل مكذب الحساب ” .

وأشار إلى أنه وقبيل دخول سهيل، تنفرش السحب الكاتمة للأجواء على بساط السماء ويتولد عنها رطوبة عالية وقطرات مطر خفيفة تتبخر سريعا، وقيل ” لا دخل سهيل لا تأمن السيل “.