 دراسة أمريكية تؤكد : حليب الأم يحتوي على جينات وراثية تنتقل للرضيع - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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دراسة أمريكية تؤكد : حليب الأم يحتوي على جينات وراثية تنتقل للرضيع

دراسة أمريكية تؤكد : حليب الأم يحتوي على جينات وراثية تنتقل للرضيع
نورة الشهري(صدى):

من المعروف أن حليب الأم له أهمية قصوى لتغذية الطفل و وقايته من الأمراض في الطفولة و عند الكبر ، هذا بالإضافة إلى الكثير من الفوائد الصحية التي تنالها الأم بالمقابل من الرضاعة الطبيعية ، حيث توفر لها مناعة طبيعية لكثير من الأمراض بحسب الأبحاث الطبية الحديثة ، لكن هل لديك علم إن كان حليب الأم يحتوي على جينات وراثية تنتقل للطفل ؟

يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال الإطلاع على تقارير المعهد الأمريكي الوطني الصحي و المكتبة الأمريكية الوطنية للطب ، حيث أكدت إحدى الدراسات نشرت في عام 2015 ، أن هنالك إرتباط بين الحركة الخلوية لحليب الأم و أنها تختلف من حليب لآخر عند النساء المرضعات . و من أبرز الفوائد الجينية التي تنتقل للطفل عن طريق حليب الأم التالي :

تدعيم الجهاز المناعي عن طريق احتواء حليب الأم على مواد مناعية تدعى Exosomes ، و هي تعمل على تغيير سلوك الخلايا و تغيير تركيبها لتكون أكثر مناعة ضد الأمراض ، و أهما miRNAs ، و التي فقط عن طريق حليب الأم و التي تعمل على تطوير الجهاز المناعي لجسم الرضيع ، كما أنها توجد في حليب الأبقار ، لكنها تتعرض للتلف أثناء عملية البسترة .

تعمل الخلايا الجذعية المنقولة عبر حليب الأم إلى الرضيع على نمو و ترميم أنسجة الجسم ، فبحسب دراسة أجريت عام 2007 ، أن هذه الخلايا الجذعية المكتسبة من حليب الأم تعمل على علاج و توفير المناعة ضد أصابات العمود الفقري و مرض السكري و مرض الباركنسون ، و كذلك يساهم في نمو أنسجة جسم الطفل الرضيع و تجديد و معالجة الأنسجة المتضررة .

يمكن إنتقال جينات المرأة المرضعة لغير أطفالها عن طريق الرضاعة ، حيث أثبتت الدراسات أن الطفل الرضيع يكتسب بعض الصفات الوراثية عبر حليب المرأة المرضعة. حيث أن الحليب لا يوفر فقط مادة غذائية للطفل ، بل أيضاً معلومات وراثية لتركيب الحمض النووي مرة أخرى .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10581 ] نشر منذ 18 دقيقة

مو معقوله مطلقن مطلقن لان الجينات الوراثية تكون في الكروزومات والجينات الوراثيه فقط
وهذي تنتقل اثناء الاتصال الجنسي فقط
اما الحليب فقد يقوي المناعه فقط

.
ممكن امل تفيدنا اكثر بحكم انها هي الموسوعه العلميه للصحيفه

بس اذا مافهمت راح أقول لها عيدي عيدي الين افهم

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