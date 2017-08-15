الترجي 10 : إتحاد الرايات والوطن يحققان إنتصارهما الأول - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

اختتمت مساء أمس الجولة الأولى من بطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز بحضور المعلق الشاب والمميز أحمد عبدالله ” العتيبي ” من محافظة الدرب ، وحسم خلالها إتحاد الرايات قمة البراق بهدف الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء احتسبها الحكم عبدالرحمن الشهري وحصل على جائزة أفضل لاعب نجم البراق بلقاسم محمد ، فيما أتخم الوطن شباك صقور القاعدة بـ 4 أهداف نظيفة نال بها الهداف حمدان القرني نجومية اللقاء المثير .

وتنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثانية بلقائين مثيرين يجمعان فرق جازان بفرق أبها .

المباراة الأولى عند الـ 8.30م يسعى من خلالها حجلا متصدر المجموعة الثالثة إلى تأكيد صدارته وتجاوز القمة الذي يدخل هذا اللقاء برغبة الفوز ولا غيره لخطف أحد مقاعد التأهل للدور القادم ، يمتلك حجلا 3 نقاط ورصيده التهديفي 3 بينما شباكه خالية ، والقمة قادم من خسارة في لقاء الإفتتاح 0/1 .

القمة الثانية تجمع عند الـ 10.00م بين الوصيف الإتفاق الشرقي والمملكة الذي خسر الجولة الأولى أمام حجلا بثلاثية نظيفة ، الإتفاق يفكر في حصد النقطة السادسة فيما منافسه المملكة يأمل إنعاش حظوظه في التأهل والعودة إلى دائرة المنافسة .