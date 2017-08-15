" الإحصاء " : 24 مليون حاج استضافتهم المملكة خلال 10 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء عن إجمالي عدد الحجاج الذين تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال السنوات العشر الماضية، وبلغ عددهم 23.935.354 حاجًا .

وقد سجل موسم الحج للعام الماضي 1437هـ أقل عدد للحجاج خلال العشر سنوات السابقة، حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج فيه 1.862.909 حجاج، فيما سجل العام 1433هـ أعلى عدد للحجاج خلال العشر سنوات السابقة حيث بلغ عدد الحجاج في ذلك العام 3.161.573 حاجًا.

وأكدت الهيئة في بيان أصدره المتحدث الرسمي تيسير المفرج: مهمة حصر الحجاج كل عام هي من المهام التي تتشرف بها الهيئة، وقد بدأت مهمة عد وحصر حجاج بيت الله الحرام منذ عام 1390هـ، إبَّان كان مسماها ” مصلحة الإحصاءات العامة ” ، بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد جميع أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، واستمرت تلك المهمة طوال هذه السنوات لتشهد في كل عام تطوراً وتحسيناً في أساليب العد والحصر سعياً للدقة والشمولية.

وأضاف: برنامج إحصاءات الحج يهدف إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام سواءً خدمات اجتماعية أو صحية أو أمنية أو غذائية أو مواصلات وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج، إضافة إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال، واستخدام بيانات أعداد الحجاج في تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج، والتعرف على الطرق المستخدمة في القدوم لحجاج الخارج والداخل.

وأردف: الهيئة ستعلن عن عدد الحجاج بشكل دوري ابتداءً من الأول من ذي الحجة وستصدر الهيئة الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء اليوم التاسع من ذي الحجة، وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج مبينة نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، وعدد الحجاج حسب الجنسية، وعدد الحجاج حسب جهة القدوم، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.

يذكر أن العشر سنوات الماضية تجاوز فيها عدد الحجاج حاجز الثلاثة ملايين مرة واحدة فقط، فيما تجاوز حاجز المليونين ست مرات، فيما انخفض عن المليونين حاج ثلاثة مواسم سجل العام الماضي أقلها، حيث بلغ عدد الحجاج عام 1428هـ 2.454.325 حاجاً، وعام 1429هـ، 2.408.849 حاجًا، وفي عام 1430هـ بلغ الحجاج 2.312.278 حاجًا، وعام 1431هـ 2.789.399 حاجًا، وعام 1432هـ بلغ عدد الحجاج 2.927.717 حاجًا، وعام 1433 هـ بلغ عددهم 3.161.573 حاجًا، وعام 1434هـ بلغ عدد الحجاج 1.980.249 حاجًا، وعام 1435هـ بلغ عددهم 2.085.238 حاجًا، وفي عام 1436هـ بلغ عدد الحجاج 1.952.817 حاجاً، وفي عام 1437هـ بلغ عدد الحجاج 1.862.909 حجاج.