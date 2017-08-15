" المطالبات والاستحكام " تتصدران المحاكم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت المؤشرات العدلية أن ” المطالبات المالية ” هي أكثر أنواع ” القضايا العامة ” وروداً إلى المحاكم الابتدائية منذ بداية العام الهجري حتى الحادي والعشرين من ذي القعدة الحالي بنسبة 60% من إجمالي القضايا البالغ عددها 290169 قضية تشمل دعاوى وانهاءات عامة.

المطالبات والاستحكام

وبحسب بيانات المؤشرات القضائية التي تهتم برصد حجم العمل اليومي الوارد إلى المحاكم الابتدائية، فقد حققت قضايا الاستحكام وما يلحق بها المرتبة الثانية الأكثر وروداً بعد المطالبات المالية بنسبة 15%، ثم دعاوى عقار بنسبة 8%، ودعاوى منقولة6%، إلى جانب دعاوى مرورية، ودعاوى الطلبات العارضة، واثباتات عامة، وغيرها.

نوع القضايا.

وحول نوع ” القضايا العامة ” الواردة للمحاكم الابتدائية منذ بداية العام الهجري وحتى الحادي والعشرين من ذي القعدة الحالي، فقد سجلت الدعاوى العامة ما نسبته 84% من إجمالي القضايا العامة، فيما شكلت قضايا الانهاءات العامة الواردة ما نسبته 16%.

الأكثر استقبالاً

وجاءت منطقة الرياض الأكثر استقبالاً لقضايا المطالبات المالية بنسبة 70% من إجمالي القضايا الواردة إليها منذ بداية العام الهجري والبالغ عددها 66262 قضية عامة، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 63352 قضية عامة، المنطقة الشرقية 36240 قضيةعامة، ثم منطقة عسير ” 31996 ” ، المدينة المنورة ” 19472 ” قضية.

الأقل استقبالاً

وقادت منطقة الباحة فروع المناطق الأقل استقبالاً ” للقضايا العامة ” منذ بداية العام الهجري وحتى الحادي والعشرون من ذي القعدة الحالي بـ ” 4040، خلف فرع منطقة نجران الذي سجل ” 5276 ” ، الحدود الشمالية ” 6057 ” قضية، منطقة حائل ” 7817 ” ، فيما سجلت منطقة تبوك ” 10935 ” ، قضية عامة خلال الفترة.

الإنجاز اليومي

وبحسب مؤشر الورود اليومي ” للقضايا العامة ” ، فقد احتفظ اليوم الثالث من محرم الماضي بترتيبه منذ مطلع العام في قائمة الأكثر استقبالاً للقضايا العامة الواردة في اليوم الواحد بالمحاكم الابتدائية بعدد ” 1819 ” قضية، ثم الحادي والعشرين من رجب بعدد 1799 قضية عامة، فيما سجل الرابع عشر من صفر الماضي الأقل استقبالاً للقضايا العامة في اليوم الواحد بعدد 620 قضية.

المدن المتصدرة

وتصدرت عشر مدن في المملكة قضايا الدعاوىالعامة الواردة إلى المحاكم الابتدائية منذ مطلع العام الهجري وحتى الحادي والعشرون من ذي القعدة، شملت مدينة الرياض بعدد 45467 قضية، جدة ” 24153 ” ، مكة المكرمة ” 15990 ” ، ثم المدينة المنورة بعدد ” 12550 ” قضية، فيما جاءت تالية مدن الدمام، تبوك، حفر الباطن، بريدة.