⁠⁠⁠⁠⁠" بن لادن " تستأنف العمل في مشاريع الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ذكرت مصادر أن شركة بن لادن للمقاولات ستستأنف العمل في مشاريع الحرمين الشريفين بعد نهاية موسم الحج، كما ستعتمد صرف دفعة من الرواتب المستحقة لمنسوبي قطاع مشاريع الحرمين الشريفين.

بينت المصادر أن الشركة وجهت تعميماً لمنسوبيها أول من أمس الأحد، أنه سيتم استئناف العمل بمشاريع الحرمين بعد انتهاء حج 1438هـ، مشيراً إلى أنها ستصرف اعتباراً من الأحد القادم دفعة من الرواتب المستحقة لمنسوبي القطاع.

وتضمن التعميم صرف بحد أدنى راتبين إلى ثلاث رواتب لكل موظف، على أن يتم صرف بقية الرواتب المستحقة الأخرى وجدولتها مع استئناف العمل بالمشاريع بعد موسم الحج.

يذكر أن كانت قد صدرت توجيهات ملكية في سبتمبر 2015 بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن، ومنعها من الدخول في أية مشاريع جديدة، ومنع أعضاء مجلس إدارتها من السفر، وذلك على خلفية حادث سقوط رافعة بالحرم المكي والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من مائتين.