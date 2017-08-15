قائد أمن المنشآت يرأس ورشة عمل لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري عقدت في هذا اليوم الثلاثاء الثالث والعشرون من ذي القعدة، ورشة عمل لمناقشة المعوقات والحلول في إدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر لموسم حج 1438هـ بمركز تدريب القوات بمزدلفة، وذلك بحضور العديد من الجهات الأمنية والتشغيلية والرقابية ذات العلاقة متمثلة في كلٍ من، الأمن العام (قوات الطوارئ الخاصة، الإدارة العامة للمرور، القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، إدارة الأسلحة والمتفجرات بالأمن الجنائي)، والدفاع المدني، وكلية الملك فهد الأمنية، وهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة، ووزارة الحج، ووكالة النقل بوزارة الحج، والشركة المشغلة لقطار المشاعر، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، بهدف رفع مستوى الجاهزية لحج هذا العام، مستعرضين من خلالها أبرز النقاط والمشاهد خلال حج العام الماضي، وسبل تطويرها والحد من وجود معوقات سواءً على الصعيد البشري أو العربات والآليات لتسهيل عملية تصعيد وتفويج الحجاج من وإلى قطار المشاعر لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

هذا وقد قدم اللواء الجباري عرضاً لأعمال ومهام القوات أثناء مهمة الحج وضح من خلالها أهم الجوانب المشتركة في العمل بين جميع الجهات ذات العلاقة مشدداً على ضرورة الالتزام بالأعمال والتكاتف للوصول إلى أعلى المستويات لخدمة ضيوف الرحمن.

ومن جانب آخر نُوقشت خلال هذه الورشة عدد من أوراق العمل قدمتها الجهات المشاركة في الحج والتي تبرز أهم الأعمال التي يقومون بها خلال فترة الحج واستعراض سبل التعاون لتحقيق التكامل في جميع الأعمال الأمنية منها أو الخدمية لضمان راحة ضيوف الرحمن.

بعدها ناقش الجميع أبرز المحاور التي طرحت أثناء الورشة والمعوقات، وتم وضع حلول وخطط لتجاوز كل ما من شأنه أن يعكر صفو حجاج بيت الله الحرام، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الحجاج في حجهم وأن يعودون لأوطانهم وأهلهم سالمين فائزين بالأجر والمثوبة.

من جانبه أكد اللواء الجباري أن عقد مثل هذه الورشة يساعد جميع الجهات مدنية وعسكرية لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والخدمة المطلوبة للحجاج كما أنها تساهم في معرفة مهام كل جهة والعمل على المزج بين تلك الأعمال، ومعرفة أهم وأبرز الملاحظات والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها بإذن الله، مقدماً شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وعل رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية حفظهم الله جميعاً على ما يقدمونه من دعم ومتابعة لخدمة ضيوف الرحمن.