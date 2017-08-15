منتجات وأشياء نستخدمها يومياً في منازلنا لها تاريخ صلاحية - صحيفة صدى الالكترونية

منتجات وأشياء نستخدمها يومياً في منازلنا لها تاريخ صلاحية
عادة ما نقوم بالتحقق بانتظام من تاريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات الغذائية أو المستحضرات التجميلية، في الوقت الذي لا نعير فيه أهمية كبيرة لبعض الأشياء التي نستخدمها في الحياة اليومية.
في غرفة النوم
بعد مرور الوقت، يتراكم الغبار في الوسائد وتفقد شكلها، ما قد يتسبب في آلام الرقبة. ولهذا ينصح الخبراء، بتغيير الوسادة كل 2-3 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك ينصح بتغيير الشباشب، التي قد تتسبب بعدة فترة معينة في الإصابة ببعض الفطريات على مستوى القدم. لذلك، يجب غسلها بشكل منتظم، وبعد نحو ستة أشهر، عليك بشراء شباشب جديدة.
في الحمام
المناشف المبللة تجمع البكتيريا بسهولة، وحتى الغسيل بشكل مستمر قد لا ينفع. ولذلك من المستحسن تغيير المناشف كل سنة إلى ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى ذلك فإن فرشاة الأسنان التي نستخدمها بشكل يومي، يجب أن يتم استبدالها بعد الإصابة بالزكام أو بنزلة برد. وفي الحالات العادية يجب استخدام فرشاة جديدة بعد ثلاثة أشهر.
ومن الأشياء التي يجب استبدالها في الحمام أيضا، مشط الشعر، الذي ينبغي تنظيفه من الشعر كل أسبوع. وبعد سنة من الاستخدام يجب شراء مشط جديد.
وأما العطور فلها أيضا تاريخ صلاحية، ينتهي في حدود ثلاثة سنوات إذا كانت مغلقة. وفي حالة فتحها واستخدامها، فيصل تاريخ صلاحيتها إلى نحو سنتين. هذا بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الأخرى، التي يختلف تاريخ صلاحيتها حسب مكوناتها.
في خزانة الملابس
حمالة الصدر تفقد شكلها وقوتها بعد استخدامها لمدة طويلة، ما قد يؤدي إلى عدم الشعور بالارتياح وبعض الآلام. لذلك ينصح بالتخلص منها بعد سنة أو سنتين كأقصى حد.
ومن الأشياء التي تفقد صلاحيتها أيضا، الأحذية الرياضية، التي ينصح باستبدالها بعد 700 إلى 800 كيلومتر. فبعد ذلك يتأثر الحذاء الرياضي ويصبح غير صالح.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3545 ] نشر منذ 55 دقيقة
اماالعطور تظل لسنتين الى ثلاث مقنعتني😂😊اصلا لاطول ينقلب ريحته وكآنه منقع باالشمس😂😊الدراسه مددت صلاحيات الاستخدام لكل شي بشكل مفرط اوي😂😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10355 ] نشر منذ 42 دقيقة
الفرشاة
كل مانزلت للعثيم الا اجيب جديده كأنهن حلاو ههههه😁
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الاحذيه 🤔…يتكدسن مايمدينا نلبس الاول الا الثاني والثالث وراه 😊 فامانشعر انه انتهى يبقى جديد👍 الله يديم علينا فضله
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.اللي جلطني المنشفه👈هو فيه منشفه تقعد ٣سنوات 🤔اصلا نمل منها من اول كم شهر ونغيرها😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10355 ] نشر منذ 41 دقيقة
والله ياجنوبيه
فيه عطورات تظل سنه وسنه ونص عند صاحبها 😊لا هذه اقتنعي ودخليها في مخيخك 🤗
برق[ عدد التعليقات: 10581 ] نشر منذ 41 دقيقة
كل شي بالبيت له صلاحيه ومصير هالشي ينتهي تاريخ صلاحيته
حتى الزوجه لها تاريخ صلاحيه بينتهي يوما ما 😞😞😞😞
درة البسامي[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 40 دقيقة
اعتقد أن كل ما ذكر يتم التخلص منه واستبداله في أقل بكثير من المدة المذكورة ..
(ومن الأشياء التي يجب استبدالها في الحمام أيضا، مشط الشعر، الذي ينبغي تنظيفه من الشعر كل أسبوع. وبعد سنة من الاستخدام يجب شراء مشط جديد.)
الذي اعرفه ..انه يتم تنظيفه بعد كل إستخدام…ربما أن التعقيم هو ما يتم كل أسبوع…
برق[ عدد التعليقات: 10581 ] نشر منذ 38 دقيقة
على طاري المناشف
عندي منشفه لها ١٢ سنه 😤😤😤😤 المشكله جاتني هديه من محل عطورات
عام ١٤٢٦ والى الان وهي موجوده بس للامانه ماعمري استخدمتها
برق[ عدد التعليقات: 10581 ] نشر منذ 37 دقيقة
درّه
احسّك اتكيت ورااااقيه ومرتبه وااااجد
درة البسامي[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 26 دقيقة
المرأة عادة تتحدث صفاتها مع كل مرحلة من مراحل عمرها… ويزداد جمال صفاتها بزيادة عمرها…
وبالتأكيد لا يفهم ذلك إلا الرجل الشهم الوفي..فانتهاء مدتها بالنسبة له هو يوم وفاتها…
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6939 ] نشر منذ 26 دقيقة
برق
فعلاً صدقت حتى الزوجة تنتهي صلاحيتها أما الزوج ياقف عند سن الإربعين وكل يوم يتجدد
شبابه وإحتمال يخلد مايموت ماشاء الله تبارك الله.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3545 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههه مخيخي😂😊مو راضي يقتنع امول
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3545 ] نشر منذ 17 دقيقة
كلهم ينتهون الصلاحيه😂😊ماحد يظل غير الله ىسبحانه😊ومهما ظل الرجل يحاول بكل الطرق يجدد شباه ويصبغ ها الدقن ويخفي المشيبو😊مصير الكل عظام امرط بلا لحم😂الله يحسن الخاتمه بس
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3545 ] نشر منذ 15 دقيقة
شبابه😂