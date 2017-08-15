" المنافسة " يُغرّم شركة استيراد وبيع أرز 5 ملايين ريال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، عن تغريم شركة 5 ملايين ريال تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز.

من جانبه قال المجلس إن شركة ميار للأغذية (شركة المهيدب للأغذية سابقًا) خالفت النظام، بالاتفاق مع المنافسين على التحكم في أسعار البيع.

وأضاف أن المنشأة تقدمت بالتظلم أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية، وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الفصل والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالغرامة والتشهير، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة.