إحباط تهريب 6 كيلو " هيروين وشبو " داخل أحشاء شخصين بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أحبط جمرك مطار الطائف ثلاث محاولات لتهريب 2.679 ” اثنان كيلو وستمائة وتسع وسبعون جرام ” من مادتي ” الهيروين ” ، ” والشبو” ، عُثر عليها مُخبأة مع مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وأوضح أحمد المالكي، مدير جمرك مطار الطائف، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إجراء التفتيش الذاتي له وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء.

وأشار إلى أن نتيجة الفحص أكدت إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشائه على 15 كبسولة تحتوي على 259 جرام من مادة ” الشبو ” ، و63 جراما من ” الهيروين ” .

وتابع المالكي أنه بنفس طريقة التهريب السابقة، حاول آخر تهريب 44 جرام من ” الهيروين ” و310 جرامات من مادة ” الشبو ” ، بإخفائها جميعًا في كبسولات بأحشائه.

كما عُثر على 2.30 كيلو جرام من مادة ” الشبو ” كانت مخفية في مخبأ تم تجهيزه بحقيبة أحد القادمين.

يشار إلى أن مادة ” الشبو ” تُصنّع من مادة ” الميثا إمفيتامين ” ، وتُعد من أخطر أنواع المخدرات المُصنّعة، وهي منشطات شديدة التأثير وتؤدي إلى الإدمان.