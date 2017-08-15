فتيات منطقة عسير يبدعن بفن التصوير الفوتوغرافي بمهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أبدعن عدد من فوتوغرافيات منطقة عسير بالتعاون مع إدارة مهرجان أبها للتسوق وكذلك البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ( بارع ) .

هذا وقالت الفوتوغرافية إلهام لاحق الممثلة لفريق تناغم عدسة إن إدارة مهرجان أبها للتسوق أتاحت لهن الفرصة في المشاركة وذلك لإثبات أن لا مستحيل على فتيات المنطقة وهذا ليس بمستغرب على إدارة المهرجان التي تعنى سنوياً بتقديم الدعم لشباب وفتيات المنطقة , وأردفت بقولها أن تقبل الجمهور لمقارعتهن فوتوغرافي المنطقة من الرجال أعطاهن الثقة التي دفعتهن للإبداع والتميز.

وقالت أنهن نلن شرف تصوير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بحفل افتتاح مهرجان أبها للتسوق كأول فتيات بالمنطقة , ويتواجد بجانب إلهام باستديو تناغم عدسة المصورات أفراح موسىومها الألمعي ونوف العبدالله .

من جانب آخر أتاح برنامج بارع للفوتوغرافية سماح عسيري المشاركة بالمهرجان للمرة الثانية , وقالت عسيري أن فتيات المنطقة قادرات على التميز كالشباب تماماً وأن لكل شخص طريقته وأسلوبه للوصول للجمهور بالشكل المناسب والجميل.

وأوضحت أن الطريقة والأسلوب المتبعة لديها في تصوير الطفل لها دور كبير لتقبل الطفل وذويه وعامل جذب كبير في التقاط اللحظات الجميلة لأطفالهم .

وفي الختام شكرت الفوتوغرافية سماح المسؤول عن البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية الأستاذ يحيى مفرح على إتاحة الفرصة والشكر موصول لادارة المهرجان التي عملت على كل الاحتياجات والتنظيم الذي نحتاجه .