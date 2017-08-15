تعرف على خدمة " التجارة " لتجديد السجلات التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء عن إطلاق خدمة تجديد السجل التجاري للشركات إلكترونياً عبر موقع الخدمة com.cr.sa وذلك امتداد للمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، وبات بإمكان الشركات تجديد السجل التجاري إلكترونياً عبر خطوات سهلة وميسرة.

وتعد خدمة تأسيس وتجديد عقود الشركات إلكترونيا إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م من أجل تعزيز التعاملات الإلكترونية وتحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص، وتأتي هذه الخدمة استكمالا لخدمات عقود تأسيس السجل التجاري للشركات إلكترونياً والتي أطلقتها الوزارة العام الماضي.

كما تشتمل الخدمة على عدة مميزات هي تقديم الطلب إلكترونياً ،وإتاحة التجديد لجميع سجلات الشركات المستخرجة يدوياً أو إلكترونياً، بالاضافة إلى إمكانية طباعة السجل المجدد إلكترونياً.

وكشفت الوزارة عن كيفية اتباع خطوات تجديد سجل الشركات إلكترونياً وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني com.cr.sa ورفع طلب جديد واختيار السجلات المُراد تجديدها وتحديد سنوات التجديد وإرفاق الترخيص التجاري في حال يتطلب النشاط التجاري ذلك، ومن ثم دفع رسوم التجديد عبر نظام سداد وأخيرا إمكانية طباعة السجل التجاري المُجدد إلكترونياً.

وتدعو الوزارة الشركات إلى زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية للشركات com.cr.sa للاستفادة من خاصية تجديد السجلات التجارية إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة.