بالصور.. إنطلاق هوندا جاز المحسنة بمحرك 1.5 لتر جديد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت هوندا عن بدء حجز موديلات جاز الجديدة في أوروبا بداية من نوفمبر وقالت أنها ستأتي بمحرك i-VTEC بنزين سعة 1.5 لتر جديد بقوة 128 حصان مع استهلاك وقود يبلغ 5.4 لتر لكل 100 كم وانبعاثات كربونية 124 جمكم مع ناقل حركة اختياري CVT محسن بما يوفر استجابة افضل وتسارع مميز.

ولم يحل المحرك الجديد محل المحرك 1.3 لتر بقوة 101 حصان والذي لايزال يتوفر للسيارة في كل الاصدارات عدا سبورت كما تتوفر بباقة من التحسينات الخارجية مثل المشتت الأمامي والخلفي والعتب الجانبي والاسبويلر الخلفي والمصابيح الأمامية LED ومصابيح الضباب والعجلات السوداء اللامعة 16 بوصة ألومنيوم مع اطارات 18555.

كما تم تطوير مقصورة السيارة الداخلية لجاز ديناميك الجديدة مع اضافات للفرش وتطريز برتقالي وعجلة قيادة جلدية وذراع نقل حركة جلدي. وتأتي نسخة 2018 من السيارة بمصابيح جديد وشبكة تهوية مطورة وصادمين مختلفين وخيارات لونية معدنية جديدة تشمل لون أزرق سكاي برايد. وتشمل التجهيزات القياسية في السيارة مكابح نشطة للمدن ومصابيح أمامي أوتوماتيكية ومثبت سرعة بينما يوجد في أعلى الاصدارات نظام تحذير من التصادم الأمامي وتحذير من مغادرة المسار وتعرف علي لافتات الطرق ونظام ترفيهي 7 بوصة وكاميرا خلفية.

وستقدم التفاصيل الكاملة للسيارة في معرض فرانكفورت للسيارات 2017 في سبتمبر حيث سيكون أول ظهور لها بينما ستبدأ مبيعاتها في بداية العام المقبل.