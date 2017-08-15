خبراء اقتصاد : تحسن كفاءة إدارة الميزانية عزز الإيرادات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

جاء تقرير ميزانية المملكة للربع الثاني يظهرتحسن في كفاءة إدارة الميزانية من حيث الزيادة الكبيرة في الإيرادات غيرالنفطية والنفطية مع تحسن في الأداء وكفاءة في إدارة الميزانية مكنت من تعزيز الإيرادات.

وفي هذا الإطار قال الدكتور سعيد الشيخ؛ كبير اقتصاديين البنك الأهلي، أن إعلان ميزانية الربع الثاني تعكس التحسن في مستوى الشفافية للميزانية العامة للدولة .

وأضاف الشيخ أنه جاء تحسناً في الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني عن الربع الأول، حيث ارتفعت إلى 62.9 مليار ريال، مقارنه مع 32 مليار في الربع الأول، وهذا التحسن في أغلبية الفئات؛ حيث جاءت في الضريبة على الشركات الأجنبية، والضريبة الانتقائية وفي ارتفاع دخل الزكاة وغيرها.