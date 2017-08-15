بالفيديو.. رحلة من المملكة إلى أمريكا بمقاتلات تايفون - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير مصور تمو توثيقه لمقاتلون من القوات الجوية السعودية أثناء رحلتهم التي قطعوا خلالها تسعة آلاف ميل من الشرق إلى الغرب عبر مقاتلات “التايفون”، انطلاقاً من قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف وانتهاءً بقاعدة نيلس في ولاية نيفادا الأمريكية.

جاء ذلك ضمن مشاركة القوات الجوية السعودية في التمرين المشترك للعلمين الأخضر والأحمر بالولايات المتحدة لعام 2017.

وكشف المقطع الرحلة التي استمرت 17 ساعة وبارتفاع نحو 30 ألف قدم عن سطح البحر، وواجهوا خلالها الفصول الأربعة من حرارة وجفاف ومطر وضباب، دون طعام أو شراب، وعبروا خلالها قارتي إفريقيا وأوروبا.

ويعد تمرين العلمين الأخضر والأحمر من أعرق وأقوى التمارين الجوية على مستوى العالم وأقدمها، وتشارك فيه القوات السعودية بثمانية طائرات من طراز ” تايفون ” ، وطائرات تزود بالوقود من نوع ” إيه 330 إم آر تي تي ” ، وطائرتي نقل معدات؛ بهدف تعزيز جاهزيتها القتالية من خلال تمرينات عسكرية متقدمة.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=Qatf6jERIyM