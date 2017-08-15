كوبون حظ وحيد يهدي العتيق السيارة السابعة بمهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

وقف الحظ ومن خلال كوبون فريد بجانب إبراهيم محمد العتيق من مدينة الرياض وذلك عقب ما أعلن مدير مهرجان أبها للتسوق الأستاذ إبراهيم بن محمد الجارالله الفائز بالسيارة السابعة والمقدمة من إدارة المهرجان .

وذكر العتيق أنه بشكل مستمر يحرس على زيارة المهرجان وأن الحظ وقف بجانبه هذه المره بالرغم أنه لايوجد سوى كوبون واحد تم تسجيل إسمه به , وهذا إن دل فهو يدل على مصداقية السحوبات التي تقدمها إدارة مهرجان أبها للتسوق لزوارها .

من جانبه أوضح مدير مهرجان أبها للتسوق الأستاذ إبراهيم الجارالله حرص واهتمام إدارة المهرجان على توفير سبل الراحة والترفيه لمرتادي المهرجان , وماتقديم الجوائز سواء الكبرى أو اليومية إلا تقديراً لزوار المهرجان وتلبية لكافة الاحتياجات التي تعنى بالأسرة .

الجدير بالذكر أن ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بأبها يقومون بالإشراف اليومي على جميع السحوبات التي تقدم بمهرجان أبها للتسوق .