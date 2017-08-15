بالفيديو.. أم تكتشف حمل طفلتها ذات الـ 11 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

أقدم زوج والدة طفلة بالأرجنتين لم يتجاوز عمرها الحادية عشر ، على ارتكاب جريمة بشعة ، حيث قام باغتصاب الطفلة ، ما أسفر عن حملها منه .

وتعود الواقعة عندما شعرت الطفلة بآلآم في بطنها ، فذهبت بها والدتها للمستشفي لتٌفاجأ بقول الأطباء بأن الطفلة حامل وفي شهرها الخامس .

وفور الكشف على الطفلة ابلغ مسئولي المستشفي الشرطة الأرجنتينية ، التي بدورها أشتبهت بزوج والدة الطفلة حيث وجهت له تهمة الإغتصاب.