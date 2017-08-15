بالفيديو.. أم تكتشف حمل طفلتها ذات الـ 11 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أم تكتشف حمل طفلتها ذات الـ 11 عاماً
أقدم زوج والدة طفلة بالأرجنتين لم يتجاوز عمرها الحادية عشر ، على ارتكاب جريمة بشعة ، حيث قام باغتصاب الطفلة ، ما أسفر عن حملها منه .
وتعود الواقعة عندما شعرت الطفلة بآلآم في بطنها ، فذهبت بها والدتها للمستشفي لتٌفاجأ بقول الأطباء بأن الطفلة حامل وفي شهرها الخامس .
وفور الكشف على الطفلة ابلغ مسئولي المستشفي الشرطة الأرجنتينية ، التي بدورها أشتبهت بزوج والدة الطفلة حيث وجهت له تهمة الإغتصاب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32126 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ باالله من حالهم ,,
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10355 ] نشر منذ 54 دقيقة
معقوله🤔😥
صغييييييره طيب
حتى الهرمونات ماوصلت مرحلة استقرار
ابو وليد[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 39 دقيقة
ايش الهرمونات اللي ما وصلت لحاله الاستقرات تفاعل ذري هو –حاله البلوغ تختلف من انثى الى اخرى وفيه من بلغت في سن التاسعه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10355 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله ينتقم منه
الله يبلاه بأخبث الامراض
اللي اغتصب طفولتك وبرائتك
ان شالله تغتصبه الامراض من كل حدب وصوب