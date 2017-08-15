القبض على سارقي منزل مواطن في رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

صرّح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد دكتور عويد بن مهدي العنزي تبلغت شرطة محافظة رفحاء بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨ من مواطن في العقد الثاني من العمر عن تعرض منزله للسرقة وسرق منه مصوغات ذهبيه وعدد من أجهزه الجوال وساعات اليد ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت الجهات المختصة في شرطة المحافظة من تحديد شخصية الجناة والقبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر حيث تم اتخاذ الاجراءات التحقيقية والاستدلالية اللازمة حسب مانصت عليه نصوص نظام الاجراءات الجزائية وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة بالمحافظة .