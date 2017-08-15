بالصور.. أمانة الشرقية تنتهي من أعمال الهدم في المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أنتهت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من أعمال الهدم في حي المسورة ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، تمهيداً للبدء في أعمال الإزالة.

وقالت الأمانة في بيان أن أعمال الهدم والإزالة في حي المسورة تتضمن إزالة كافة المنازل القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف، مشيرةً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية زيادة عدد الآليات والمعدات للانتهاء من هدم مباني الحي البالغ عددها 488 مبنى.

وأوضحت الأمانة أن المدة الزمنية المقترحة للانتهاء من أعمال التطوير في الحي ستستغرق سنتين، وستبدأ بعد الانتهاء من أعمال الهدم والإزالة بشكل كامل.

ويتضمن مشروع تطوير حي المسورة إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات، ومطاعم، وقاعات مناسبات (رجال ونساء)، إضافةً إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبانٍ استثمارية، ونادٍ نسائي، وكذلك إنشاء رياض أطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.