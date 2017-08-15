القبض على خمسة أحداث سرقوا محل جوالات في العويقيله - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

صرّح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد دكتور عويد بن مهدي العنزي .

تبلغت شرطة محافظة العويقيلة بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٢ عن تعرض محل بيع جوالات للدخول بتكسير الباب الخارجي وسرقة عدد من أجهزه الجوال ومبالغ مالية .

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت الجهات المختصة في شرطه المحافظة من تحديد شخصية الجناة وهم خمسة مواطنين من صغار السن حيث تم اتخاذ الاجراءات التحقيقية والاستدلالية اللازمة حسب مانصت عليه نصوص نظام الاجراءات الجزائية وضبط الاشخاص وايداعهم في دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة عرعر تمهيدا لأحالة أوراقهم إلى الج القضائية المختصة .