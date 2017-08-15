فريق طبي بمستشفى عفيف ينهي معاناة مقيم من " الغرغرينا " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

بفضل الله تعالى إستطاع أطباء بقسم الجراحة العامة بمستشفى عفيف العام بالرياض من إنهاء معاناة مقيم سوداني في العقد الخامس من عمره .

المريض كان مصابا بمرض السكري منذ عدة سنوات وتضاعغت حالتة بعد إصابته بعدوى بالقدم منذ ما يقرب من ستة أشهر لم يستطع خلالها العمل وظل ملازما للفراش بعد إصابته بقرحة مزمنة ناتجة عن الإلتهاب والغرغرينا بالقدم .

نجح الفريق الجراحي بقيادة استشاري الجراحة د. نجم آصف و د. أيمن عتيبة أخصائي الجراحة العامة والمناظير حيث قرر الفريق الطبي اجراء عمليه جراحية تم خللها تنظيف الجرح وإستئصال الأنسجة الميتة ثم تغطية القرحة المتبقية بواسطة رقعة جلدية تجميلية ذات سماكة جزئية مأخوذة من الفخذ

Split Thickness Skin Graft.

وبفضل الله تعالى تكللت مجهودات الأطباء بالتوفيق والنجاح و عاد المريض لحياته الطبيعية وعمله بعد الإلتئام التام للجلد وإستطاع المريض ان يعمل و يمشى على قدمه مرة أخرى بصورة طبيعية .

حيث اضاف د. هاني فؤاد رئيس التخدير والعناية المركزة بالمستشفى والذي أشرف على تخدير المريض بالعمليات أنه قد تم إستخدام تقنية حديثة تم تطبيقها للمرة الأولى بمستشفى عفيف العام وهي التخدير الجزئي للأعصاب الطرفية السفلية عن طريق الحقن الموجه بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية

Ultrasound Guided Peripheral Nerve Block.

واضاف ان المستشفى ولله الحمد شهد خلال الفترة الاخيرة تقدما في معدل ونوعية العمليات الجراحية .