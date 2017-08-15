وصول جاجوار XF Sportbrake للمشترين في أمريكا خلال شهر نوفمبر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت تقارير أن الاطلاق المرتقب لجاجوار XF Sportbrake في أمريكا سيكون خلال الشهر المقبل حيث ستصل الواجن الانجليزية للموزعين في أمريكا الشمالية في نوفمبر، بسعر يبدأ من 70.450 دولار بينما يتوقع بدء المبيعات المحدود للسيارة من خلال نسخة First Edition في وقت أقرب وبسعر يبدأ من 72.100 دولار.

وتنافس هذه السيارة BMW الفئة الخامسة ومرسيدس E-Class وتأتي حصرياً بمحرك V6 سعة 3 لتر بشاحن فائق بقوة 380 حصان ترسل للعجلات الاربع للسيارة كما ستتوفر خيارات أخرى للمحركات في وقت قريب أما النسخة السيدان في أمريكا فتحمل محرك 2 لتر بشاحن توربيني بتجهيزات عديدة ومحركات ديزل وبنزين ونظام دفع خلفي أو كلي.

وهذه أول مرة يتم تقديم XF Sportbrake لأمريكا الشمالية وكانت الشركة قد عرضت نسخة X-Type الواجن في أمريكا ولم تحقق مبيعات جيد وربما يكون المنافس الأكبر لموديل XF Sportbrake موديل جاجوار F-Pace نفسه الذي يوفر مزيد من سعة التخزين وباقة محركات أكبر وسعر يبدأ من 42065 دولار ويصل الي 59.775 دولار لنظام الدفع الكلي.