وكالة الطاقة الدولية: زيادة أسعار النفط يعزيز من إنتاج الصخري منه في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت وكالة الطاقة الدولية أن منظمة ” أوبك ” لن تتمكن من إنهاء تخمة المعروض النفطي العالمي قريبًا، مرجعة ذلك إلى أن أي زيادة في الأسعار سيكون من شأنها تعزيز إنتاج النفط الصخري في أمريكا.

وأوضح كبير محللي أسواق النفط في الوكالة ” نيل أتكينسون ” خلال مقابلة مع ” تلفزيون بلومبرج ” ، إن عملية إعادة التوازن عنيدة، وإذا كانت ” أوبك ” ترغب في خفض المخزونات وصولًا إلى متوسط الخمس سنوات، فعليها أن تنتظر ذلك لفترة طويلة.

وأضاف أن مرونة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وقدرتهم على إنتاج المزيد من الخام بتكلفة منخفضة نسبيًا يعني أن أي انتعاش في الأسعار سيشجع هؤلاء المنتجين على توسيع أعمالهم.