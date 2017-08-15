بالفيديو.. طفل يناشد خادم الحرمين علاج والده المريض - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل يدعى ” أحمد مريحيل البلوي ” ، يناشد من خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بعلاج والده.

وظهر الطفل في المقطع الذي حقق انتشارا واسعا، الطفل وهو يناشد الملك سلمان بعلاج والده، بعد أن استغرق وقتا طويلا للبحث عن علاجا له بمستشفى الملك خالد العسكري.