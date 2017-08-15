 بالفيديو.. طفل يناشد خادم الحرمين علاج والده المريض - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. طفل يناشد خادم الحرمين علاج والده المريض

بالفيديو.. طفل يناشد خادم الحرمين علاج والده المريض
محمود البلوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل يدعى ” أحمد مريحيل البلوي ” ، يناشد من خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بعلاج والده.

وظهر الطفل في المقطع الذي حقق انتشارا واسعا، الطفل وهو يناشد الملك سلمان بعلاج والده، بعد أن استغرق وقتا طويلا للبحث عن علاجا له بمستشفى الملك خالد العسكري.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32126 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفيه ويعافيه منما فيه ,, آمين ,,

,, حكامنا من كل خير قريبين ,, ابشر باالخير ,,

[ عدد التعليقات: 9165 ] نشر منذ 2 ساعتين

حبيبي 😪💔..
الله يشفي ابوووك ويخليه لك ..

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 52 دقيقة

يعني اذا نبي علاج لازم نحط مقاطع عشان يدروون !! الله يسخر له من يوصل هالمقطع لخادمين الحرمين الشريفين ولي عهده وربي شي يقطع القلب

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 28 دقيقة

مالها إلى ولاه الأمر الخيرين

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 25 دقيقة

( لا يهمونك أنا مجنونك )
ترى بليتنا مننا وفينا .. إذا كان المرتشي أخوي .. والسارق ولد عمي ..ومهرب المخدرات ابن جاري .. والمقاول الفاسد خالي .. والمعتدي على أملاك الدولة شيخ القبيلة .. والطبيب اللي شاري شهادته وجالس يلعب في خلق الله ولد عمي .. والخاين اللي متعاون مع أعداء الوطن من الربع والعشيرة … فمن نلوم في هذه الوضع ؟
لو صلح الناس لولى الله عليهم خيارهم .. وصرف عنهم شر سفهائهم ..( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ..” بعض ” الذي كسبوا ) … ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير )

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