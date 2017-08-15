" فهد بن جمعة " يطالب بتوظيف المواطنات في البقالات والصيدليات والمغاسل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بإقامة مراكز تجارية شاملة لجميع الخدمات، كالبقالات والصيدليات والمغاسل والحلاقين والخياطة والمطاعم والبناشر في الأحياء، والسماح بتوظيف المواطنات من ساكنات الحي فيها.

كما طالب بمنع منح تراخيص للبقالات الصغيرة والصيدليات وغيرها الموزعة والمنفردة، معتبراً أن عددها أصبح أكثر من أعداد المواطنين.