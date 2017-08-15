" فهد بن جمعة " يطالب بتوظيف المواطنات في البقالات والصيدليات والمغاسل - صحيفة صدى الالكترونية

” فهد بن جمعة ” يطالب بتوظيف المواطنات في البقالات والصيدليات والمغاسل
طالب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بإقامة مراكز تجارية شاملة لجميع الخدمات، كالبقالات والصيدليات والمغاسل والحلاقين والخياطة والمطاعم والبناشر في الأحياء، والسماح بتوظيف المواطنات من ساكنات الحي فيها.
كما طالب بمنع منح تراخيص للبقالات الصغيرة والصيدليات وغيرها الموزعة والمنفردة، معتبراً أن عددها أصبح أكثر من أعداد المواطنين.
طيف المطر[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 49 دقيقة
يادكتور فهد بن جمعة وظف بناتك وأخواتك وقريباتك في البقالات والصيدليات والمغاسل فأنتم قدوة للجميع وحتى تتشجع النساء على هذه الاعمال فأنتم الخير والبركة
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 35 دقيقة
………. الله يرحم حالكم أطروحات ومواضيع اطرح ونسى استهلك إعلامي وحب الظهور ولفت النظر………………