إنشاء مدينة زراعية بقيمة 10 مليارات دولار في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

أبرمت مصر وكوريا الجنوبية اليوم بروتوكولا للتعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة ، والجمعية الكورية العربية للتبادل الثقافي والاقتصادي لإنشاء مشروع مدينة زراعية نموذجية متكاملة على مساحة 300 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة وامتداده بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار.

وقال وزير الزراعة المصري الدكتور عبد المنعم البنا في تصريح صحفي عقب التوقيع أن دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع ستقدم خلال 6 أشهر .