فتاة تشتري سعادتها بقصة زواج غير مألوفة - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تشتري سعادتها بقصة زواج غير مألوفة
تحدت فتاة جامعية الظروف والعادات والتقاليد المجتمعية ، وأشترت سعادتها لتصبح أماً رغم سنوات عمرها التي تعدت الأربعين عاماً ، حيث تزوجت شاباً يصغرها بـ 9 سنوات ، ورغم فارق السن إلا أنها تعيش في سعادة منذ زواجها الذي مر عليه عام حتى الآن .
تقول الفتاة التي روت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكون عظة لغيرها من البنات ، أنا جامعية عملت لسنوات ولم أرحب بالاستمرار؛ عندي ما يكفيني وأمي تحتاجني بجانبها، وقطار العمر يمضي بي دون أن أرتبط ..إلى أن رأيته، شاب جامعي دخل من الباب وطلبني من أمي، وكانت المشكلة أنه يصغرني بتسع سنوات؛ هو في الثالثة والثلاثين وأنا فوق الأربعين، ورغم ذلك رحبت أمي وفتحت ذراعيها، وكان شرطي الوحيد أن نتزوج في شقتي وأمي تسعد وسطنا، ومن دون التزامات تزوجته، دون مهر أو مؤخر زواج رضيت به، وبدون خوف أو حذر مضيت وسلمت أمري لله تعالى!
وتابعت ، الجميع من حولي قالوا وعادوا: ” هي صفقة رابحة، هو زواج مصلحة..قدمت له مالك وبقية عمرك وهو مد يديه لك بثوب الزفاف..ملوحاً لك بأحلام وردية تدوم وتدوم، وربما استدفأ بحنان الأمومة في صدرك أو أراد اختصاراً لمشوار الكفاح!! ”
لم أشغل نفسي بتلك التحليلات والتخوفات، مادام القدر وافق وجمعنا، سعيدة أنا، وأمي خف قلقها عليّ وخوفها من أن تتركني وحيدة ، في صمت أخبركن: سنوات عمري أمدتني بالخبرة وحسن التعامل، فلم أحول حياتي إلى حلبة لصراع الأفكار أو عراك لإثبات من الأصح ومن الأفضل؟ شغلت نفسي بحياتي الجميلة وحب زوجي وتقديم يد العون لأفكاره ومشاريعه التي أخذت تنمو يوماً بعد يوم.
وأستطردت قائلة ، لم أحزن على ما فعلت يوماً، وليكن ما بيننا نظام مقايضة؛ هو أعطاني الحب والآمان وأبعد شبح العنوسة عني، وبادلته أنا حباً بحب ولم أمانع تدعيم أحلامه بالمال، الحياة أبسط من أن أمسك لها ورقة وحساباً، ولماذا أحتار وأدقق وأشعر ببعض النقص، وهناك أزواج لا يرتبطون إلا بامرأة عاملة، وربما اشترطوا استمرار عملها بعد الزواج؛ أزواج كثيرون يتقاسمون نفقات المعيشة، وما حال الزوجات الحاصلات على أعلى المناصب وراتبهن يفوق راتب أزواجهن..والحياة تسير بهما من أحسن إلى أحسن.
وأضافت ، كثيراً ما يسألونني: وماذا عن فارق النضج بينكما؟ فأجيب: لا علاقة بين العمر ودرجة النضج؛ فقد يكون شاباً صغيراً وناضجاً، وقد يكون كبيراً وغير متزن، داخل بيوتنا وغرف نومنا لا مكان للعمر أو درجة النضج، مادمت أقدم الحب والحنان والدفء وربما الأمومة في أجمل صورها…المشكلة تكمن في حساسية العرف والتقاليد، أن يكبر الزوج زوجته بسنوات، هو مفهوم الرجولة التقليدي المطالب بتحمل العبء الأكبر ومعظم تكاليف الزواج!..مايهم اشتريت فرحتي وتحديت الظروف.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32126 ] نشر منذ 2 ساعتين
وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح ، وباالرفاء والبنين بإذن الله ,,
ابو باسم[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
مدام الموضوع كذا يانوره فمرحبأ بالعجائز” على قولتهم م:م,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 2 ساعتين
العمر لايمثل عائق فى الزواج تمّ زواج الرَّسول صلى الله عليه وسلم بالسَّيدة خديجة بعد شهرين من رجوعه من الشَّام بتجارتها وكان هذا هو الزَّواج الأول للنَّبي صلى الله عليه وسلم وكان عُمر النَّبي حينذاك خمساً وعشرين سنةً أمّا السَّيدة خديجة فكان هذا الزَّواج الثَّالث لها فكان زوجها الأول عُتيق بن عائذ المخزوميّ وبعد وفاته تزوّجت من أبو هالة التَّيميّ فمات عنها ولها منه ولدٌ ثُمّ تزوجت بالنّبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له جميع أولاده عدا إبراهيم وكانت تبلغ من العُمر أربعين سنةً فسعدت بزواجها بالنَّبي صلى الله عليه وسلم سعادةً يغبطها عليها الأولون والآخرون فلم يتزوّج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1436 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزواج قسمه ونصيب بعد توفيق الله
💥قصتها جداً روعة💥
باختصار سلمت امرها الى الله
رفعت من قدر امها وحرصت عليها
اقتنعت بالنصيب ولا اشترطت سوا احتضان امها
ما سمعت كلام الحساد
والبنت من كلامها فيه حكمه وعقلانية
الله يوفقها ويسعدها💐
درة البسامي[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 2 ساعتين
رائعة ..أنتِ…
عشتِ عظيمة…وتعلمتِ كيف تتكيفين مع كل ما يعترض طريقك…
وبالأخير…ثقي تمام الثقة أنك ستكونين قدوة لمن أعترض طريقك في البداية ….
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6939 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترى السعادة ف دخول السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة الله من زود الفهاوه😳😹ـــهههـــ😂ـــهههـــ😹
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10355 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله😍
الله يوفقك ويسعدك 👍
ام سكر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش ما تقولوا انه برها بوالدتها السبب في انه الله سبحانه وتعالى ارسل لها انسان فوق العاده عشان يسعدها ويعوض عليها سنين العمر , الله يسعدكم ويزيدكم من فضله , يا ريت جميع المعلقين يحسوا بروعه هذين الزوجين ويتمنى لهم السعاده .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3545 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقهم ويسعدهم يآرب
عش الواقع[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 1 ساعة
العقليه الكبيره المتزنه تجلب لصاحبها السعاده
من كل قلبي ادعو لكم بالتوفيق والسعاده والله يرزقهم الخلف الصالح
المعشوق[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 46 دقيقة
وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح ونعم الزوجة الصادقة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13930 ] نشر منذ 44 دقيقة
ربي عوضها بالتوفيق ❤️😍
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5352 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههه طيب مبروك 😀