اليابان تصنع أجزاء السيارات من لب الخشب - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

يدرس بعض صناع المركبات في اليابان إمكانية استبدال الصلب بالخشب لتصنيع أجزاء السيارات، لجعلها أخف وزناً.

وقال باحثون يابانيون وصناع مكونات السيارات إن المواد المصنوعة من لب الخشب تزن خمس الصلب فقط ويمكن أن تكون أقوى بخمسة أضعاف.

وتعمل جامعة ” كيوتو ” اليابانية جنباً إلى جنب مع أهم موردي قطع غيار السيارات اليابانية مثل ” دينسو” ، و ” تويوتا ” ، و ” دايكيونيشيكاوا ” ، ويقومون حالياً بتطوير سيارة نموذجية باستخدام الأجزاء المستندة إلى ” النانو السليلوز ” المستخرجة من الأخشاب، ومن المتوقع استكمال تنفيذ النموذج في عام 2020 .