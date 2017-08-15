اليابان تصنع أجزاء السيارات من لب الخشب - صحيفة صدى الالكترونية

اليابان تصنع أجزاء السيارات من لب الخشب
يدرس بعض صناع المركبات في اليابان إمكانية استبدال الصلب بالخشب لتصنيع أجزاء السيارات، لجعلها أخف وزناً.
وقال باحثون يابانيون وصناع مكونات السيارات إن المواد المصنوعة من لب الخشب تزن خمس الصلب فقط ويمكن أن تكون أقوى بخمسة أضعاف.
وتعمل جامعة ” كيوتو ” اليابانية جنباً إلى جنب مع أهم موردي قطع غيار السيارات اليابانية مثل ” دينسو” ، و ” تويوتا ” ، و ” دايكيونيشيكاوا ” ، ويقومون حالياً بتطوير سيارة نموذجية باستخدام الأجزاء المستندة إلى ” النانو السليلوز ” المستخرجة من الأخشاب، ومن المتوقع استكمال تنفيذ النموذج في عام 2020 .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 2 ساعتين
فنلندا سبقت اليابان وتوجد شركة UPM-KYMMENE الفنلندية لصناعة الورق صنعت نموذجاً أولياً مطابقاً للمتطلبات القانونية للسير على الطرق العامة في معرض جنيف للسيارات في مارس 2014 لقد صُنعت هذه السيارة الصديقة للبيئة من هيكل مصنوع من لب الأشجار والخشب الرقائقي وحتى أنها تعمل على وقود حيوي صديق للبيئة مصنوع من لحاء وجذوع وفروع الأشجار كما ان أستخدام ألياف الكربون فى صناعة السيارات أفضل من الحديد و الاخشاب وهي مواد تتألف من ألياف دقيقة للغاية ذات قطر يتراوح بين 0.005 و 0.010 ميليمتر وتتكون في معظمها من ذرات الكربون ترتبط ذرات الكربون ببعضها في بلورات مجهرية موازية بشكل أو بآخر لمحور الألياف هذا التوازي أو التوجه يجعل الألياف قوية جدا مقارنة بحجمها تغزل عدة آلاف من ألياف الكربون معا لتشكيل الخيط ليستخدم بذاته أو ينسج ليكون النسيج ولألياف الكربون عدة حياكات (طرق النسج) مختلفة يمكن جمعها مع راتنج من اللدائن وتقولب لتشكيل المواد المؤلفة التي تتصف بنسبة عالية من القوة إلى الوزن وكثافة ألياف الكربون أيضا هي أقل بكثير من كثافة الفولاذ مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب وزنا منخفضا وخصائص ألياف الكربون مثل قوة الشد المرتفعة والوزن والتمدد الحراري المنخفضان جعلها تحظى بشعبية كبيرة في تطبيقات الفضاء والهندسة المدنية والعسكرية ورياضة السيارات إلى جانب غيرها من المنتجات الاخرى
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10355 ] نشر منذ 28 دقيقة
اليابان ام المعجزات😍😍
انا لو اقولكم بعض معجزاتهم تنجنون 😊
ماوقفت ع سيارات من ورق 😊