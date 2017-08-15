" عبد النبي " يثير الجدل بعد تسلميه لقوات الحزم في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أثار نبأ تسليم الجهادي الأصولي اليمني خالد عبد النبي، نفسه لقوات الحزام الأمني في منطقة يافع، جنوب اليمن مؤخراً، اهتماماً بالغاً في الأوساط الأمنية التابعة للحكومة الشرعية باليمن، وكذلك لدى المهتمين بشؤون الجماعات الراديكالية.

ووُصف عبد النبي بمثابة الصندوق ” الأسود ” لتنظيم القاعدة. فمن هو خالد عبد النبي، وما سر علاقته بأسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي؟

من هو عبد النبي؟

خالد محمد عبد النبي اليزيدي، زعيم ” جيش عدن أبين الإسلامي ” ، من مواليد قبيلة اليزيدي في منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج شمال عدن، وهي جزء من منطقة لعبوس.

في عام 1998، أسس عبد النبي ما يعرف بالجيش الإسلامي بأبين وأصبح زعيم ما يعرف بـ ” جيش عدن أبين الإسلامي ” الذي يستقي أدبياته من الفكر الجهادي.

وأنشأ جماعته وفقا لتفسيره الشرعي المستند إلى ما ورد في الأثر: “يخرج من عدن أبين 12 ألفا ينصرون الله ورسوله هم خير ما بيني وبينهم ” .

ورغم مبايعته أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، وعلاقته بعدد من قيادات التنظيم البارزة في اليمن وخارجه، إلا أن خالد الذي حول اسمه إلى عبد رب النبي، فضل أن يكون طليقا دون الانضمام إلى تنظيم محدد، مكتفياً بتقديم الدعم اللوجستي والمادي لأي من الجماعات الأصولية الجهادية والتي وفق نظرته تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية وتحقيق الخلافة الإسلامية، وإخراج ” الكفار ” من ديار ” الإسلام “.

وشارك مع جموع من ” المجاهدين ” اليمنيين، فيما يعرف بحرب ” الوحدة ” ضد الانفصاليين صيف عام 1994، إلى جانب القوات الحكومية “لقتال الكفار الاشتراكيين ومن والاهم، تزامنا مع الاتفاق الثنائي الذي جمع ما بين علي عبد الله صالح وعبد المجيد الزنداني لاستدعاء المقاتلين الراديكاليين اليمنيين من أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر باليمن.

ارتبط اسمه في الكثير من أعمال العنف الواقعة في اليمن، من بينها تفجيرات واغتيالات لضباط أمن إلى جانب اختطاف 16 سائحا أجنبيا وذلك عام 1998، وأسفر عن مقتل أربعة رهائن.

إلى جانب ارتباط عناصره بالتفجير الانتحاري الذي استهدف المدمرة الأمريكية يو إس إس كول، في 12 أكتوبر/ 2000، بينما كانت ترسو على ميناء عدن اليمني. وأسفر الهجوم عن مقتل 17 بحارا أمريكيا.

برزت جماعته في يونيو 2003 في مواجهات حطاط الجبلية الوعرة، حيث اعتمد عبد النبي جبال حطاط حصنا له ولأفراد جماعته المسلحين والمقاتلين.

وفي عام 2004، أشار موقع الصحوة نت الذي يديره حزب ” التجمع اليمني للإصلاح ” ، إلى عقد اجتماع سري بين قيادة تنظيم الجهاد، وما تعرف بجماعة حطاط بزعامة خالد عبد النبي وعدد من أعضاء الجماعة مع قيادات أمنية وعسكرية في محافظة أبين.

ووفقا لما نشر في الموقع جاء الاجتماع لإعادة ترتيب صفوف الجماعة التي شهدت انفلاتا منذ أحداث أبين 2003، وفي أغسطس 2008، اشتبكت قوات الأمن اليمنية مع عناصر عبد النبي في محافظة أبين وقتل في المواجهات 5 من رجاله المقاتلين، وإلقاء القبض على 28 من أنصار “القاعدة” من بينهم عبد النبي.

وافق خالد عبد النبي حينها، على الدخول في حوار مع علي عبد الله صالح، تمخض عنه اتفاق ثنائي تضمن مساندة الأخير في قتاله المتمردين الشيعة في الشمال والانفصاليين بالجنوب، مقابل إطلاق سراحه وكافة عناصره المقاتلة.

ليطلق سراحه عام 2009 في إطار عفو عام شمل قرابة 175 مسلحا إسلاميا، وعاد إلى أبين مركز قوته، ليعيد نفوذه من جديد وجمع صفوف مقاتليه.