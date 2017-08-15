شركة رضوى الغذائية في جدة تعلن عن فرص وظيفية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة رضوى الغذائية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني تبريد.

– فني مولدات الديزل.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا).