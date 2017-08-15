مستشفى الملك سلمان يحصد 100% في تقييم العينات على مستوى الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حقق مختبر مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض الدرجة الكاملة بنسبة 100 بالمئه في تقييم العينات القياسية لأقسام الميكروبييولوجي للمرة السادسة عن النصف الأول من عام 2017م وذلك ضمن برنامج الجودة النوعية الخارجية تحت اشراف منظمة الصحة العالمية في مسقط . EMRO/WHO, والبرنامج يشارك فيه عدداً كبيراً من المختبرات الأقليمية والمرجعية على مستوى الشرق الأوسط ويُجرى مرة واحدة كل ستة أشهر.

وقال رئيس قسم المختبر بمستشفى الملك سلمان بالرياض الأخصائي أول مختبر خالد الزياد بأن مختبر مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز يعد أحد الخمسة الاوائل في الشرق الأوسط من المختبرات الطبية المشاركة في البرنامج والذين حصلوا على الدرجة الكاملة وهذا دلالة واضحة على التطور الملحوظ في مستوى أداء المختبر وبنك الدم وتقديم أرقى وأفضل الخدمات المخبرية للمواطنين ومن خلال المشاركة في برامج الجودة النوعية الخارجية.

وأوضح أن هذا التقييم يتم عن طريق إرسال عينات قياسية مجهولة النتائج (وكأنها عينات لمرضى حقيقيين) إلى جميع المختبرات المشاركة وعددها 32 مختبراً , ويقوم كل مختبر بتحليل تلك العينات للتعرف على البكتيريا والميكروبات الموجودة فيه لاختيار وتحديد نوعية المضاد الحيوي المناسب لتلك العينات المرسلة من قبل برنامج (الجودة النوعية الخارجية) حيث تمر العينات بعدة مراحل في التحليل حسب نظم اجراءت العمل المتبعة لمثل هذه العينات وإعادة إرسال النتائج الى مكتب منظمة الصحة العالمية في مسقط لمقارنتها مع النتائج الصحيحة والمعروفة لديهم وبناء عليه يتم إعطاء الدرجة المناسبة لكل مختبر حسب دقة نتائجه.

وأضاف الزياد بأن قسم المختبر يعتبر من أهم الأقسام في جميع المراكز الطبية على مستوى العالم لطبيعة المهام والخدمات التي يقوم بها, ونظراً للدور المهم للمختبر لابد من التأكيد على ضرورة التقيد بقواعد التحليل المخبري السليمة لإمكانية اصدار نتائج دقيقة يمكن للطبيب أن يثق ويعتمد عليها ، فلابد من إتباع قوانين مراقبة الجودة وخصوصا باستعمال محاليل معتمدة ومجربة عالميا حتى لا يكون هناك مجال للشك في النتائج الصادرة وبتوفيق من الله فقد حصل المختبر على الدرجة الكاملة في دقة التحاليل الطبية وأن حصول المستشفى على هذه النتائج المتميزة حتماً سيكون دافعاً لمزيد من العطاء والتقدم والريادة في تقديم الخدمات الطبية العلاجية والتشخيصية على المستوي المحلي والإقليمي.

الجدير بالذكر بأن مختبر مستشفى الملك سلمان بالرياض يعتبر من افضل المختبرات على مستوى المملكة وحقق الكثير من الانجازات واخرها حصولة على ستة مراكز من المراكز العشر الاولى في اختبار عينات الجودة الخارجية لعام 2016م على مستوى المختبرات المشاركة في البرنامج.